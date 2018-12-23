23.12 11:33 MIGnews.com

Цунами смыло концерт со зрителями: 168 погибших в Индонезии

Breaking Video: Tsunami wave crashes into a venue while a band performs in Indonesia. pic.twitter.com/KqLepLbRHI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 23, 2018

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Пресс-представитель агентства по борьбе с последствиями природных бедствий Индонезии сообщил о том, что, по уточненным данным, в результате цунами , ударившего по популярным пляжам и курортам в пролив Сунда погибли 168 человек, 745 ранены. 30 человек числятся пропавшими без вести.Сотни домов разрушены волной, обрушившейся на южное побережье Суматры.Драматические кадры, распространившиеся в социальных сетях показывают стену воды, обрушившейся на концерт группы Seventeen, унеся с собой и исполнителей, и зрителей. Менеджер и басист группы погибли, четыре члена группы числятся пропавшими без вести.