Цунами смыло концерт со зрителями: 168 погибших в Индонезии
Пресс-представитель агентства по борьбе с последствиями природных бедствий Индонезии сообщил о том, что, по уточненным данным, в результате цунами , ударившего по популярным пляжам и курортам в пролив Сунда погибли 168 человек, 745 ранены. 30 человек числятся пропавшими без вести.
Сотни домов разрушены волной, обрушившейся на южное побережье Суматры.
Драматические кадры, распространившиеся в социальных сетях показывают стену воды, обрушившейся на концерт группы Seventeen, унеся с собой и исполнителей, и зрителей. Менеджер и басист группы погибли, четыре члена группы числятся пропавшими без вести.