23.12 10:41 MIGnews.com

Тель-Авив: изнасилование на улице Членов

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Полиция Тель-Авива арестовала 63-летнего жителя города по подозрению в изнасиловании 30-летней женщины.Предполагается, что подозреваемый подмешал жертве в напиток “наркотик изнасилований”.Женщина очнулась в квартире насильника на улице Членов совершенно голой, и не могла вспомнить, что с ней произошло.Двое были ранее знакомы. Мужчина пригласил женщину выпить в свою квартиру. Женщина, после того, как очнулась, подала заявление в полицию.