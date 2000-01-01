Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Тель-Авив: изнасилование на улице Членов 23.12 10:41   MIGnews.com

Тель-Авив: изнасилование на улице Членов

Полиция Тель-Авива арестовала 63-летнего жителя города по подозрению в изнасиловании 30-летней женщины.

Предполагается, что подозреваемый подмешал жертве в напиток “наркотик изнасилований”.

Женщина очнулась в квартире насильника на улице Членов совершенно голой, и не могла вспомнить, что с ней произошло.

Двое были ранее знакомы. Мужчина пригласил женщину выпить в свою квартиру. Женщина, после того, как очнулась, подала заявление в полицию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:18
МИД Турции: Нетаниягу - убийца тысяч невинных палестинцев
12:05
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Крыму
11:45
Глава ПА распустит парламент
11:33
Цунами смыло концерт со зрителями: 168 погибших в Индонезии  
11:10
Иранская гвардия готовит "опустошительный удар"  
09:33
Британия: Аль-Каида готовит атаку дронов против авиалайнеров
09:01
Цунами в Индонезии: 62 погибших, сотни раненых  
08:40
Сильный пожар в Старом Городе Иерусалима, погибла женщина
08:17
Авария вблизи кибуца Йехиам: 16 ранены
08:08
Турция перебрасывает войска в северную Сирию
07:28
Электричество в Израиле — дешевле , чем в Европе
07:10
Аббас обвинил Нетаниягу в помощи ХАМАСу
06:02
Калкин снимется в сиквеле «Один дома»
05:11
Стал известен отец Дарта Вейдера
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus