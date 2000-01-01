23.12 10:41 MIGnews.com
Тель-Авив: изнасилование на улице Членов
Полиция Тель-Авива арестовала 63-летнего жителя города по подозрению в изнасиловании 30-летней женщины.
Предполагается, что подозреваемый подмешал жертве в напиток “наркотик изнасилований”.
Женщина очнулась в квартире насильника на улице Членов совершенно голой, и не могла вспомнить, что с ней произошло.
Двое были ранее знакомы. Мужчина пригласил женщину выпить в свою квартиру. Женщина, после того, как очнулась, подала заявление в полицию.
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