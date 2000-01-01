23.11 13:12 MIGnews.com

Iran TV: эти ракеты уничтожат цели Израиля за семь минут

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Иранская телевизионная станция IRINN TV, выпустила анимационное видео под названием "Восстание ракет", в котором подробно описывается несколько типов иранских ракет, в том числе их способность атаковать Израиль.Рассказчик в видео обсуждал общий ракетный потенциал Ирана и конкретно ракеты "Фатех-110", утверждая, что они находятся также у "Хизбаллы" в Ливане и могут достичь юга Израиля. "Это ракета ближнего радиуса действия" Фатех-110", - объяснил рассказчик."Она была испытана в 2007 году, и, поскольку является самой точной иранской ракетой, ее большое количество было передано силам сопротивления "Хизбаллы". Из Ливана даже самые южные части оккупированной земли находятся в пределах его досягаемости. Кроме того, с поставкой ракеты "Халидж Фарс" - военно-морской версии ракеты класса "Фатех" - все военные корабли сионистского режима столкнутся с этой сокрушительной и опасной угрозой.""Корабль Саар сионистского режима был уничтожен более слабыми крылатыми ракетами в Средиземном море во время 33-дневной войны (Вторая ливанская война)."Затем рассказчик описывает другую ракету - Седжил."Она уничтожит цели на оккупированных землях менее чем за семь минут", - сказал ведущий. Он подробно описал возможности ракеты, в том числе ее дальность и скорость. "У неё очень высокая скорость - около 4300 метров в секунду, что делает её практически невозможной для перехвата врага".Также, в ролики были представлены ракет, которые "направлены на уничтожение военных баз Америки".