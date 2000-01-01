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Государство выплатит 600 тысяч шекелей ложно осужденному | Фото:23.10 20:39   MIGnews.com

Государство выплатит 600 тысяч шекелей ложно осужденному

Иерусалимский окружной суд обязал государство выплатить 600 тысяч шекелей Соломону Радаю, который был оправдан после 4,5 лет в тюрьме по обвинению в убийстве. Он был признан виновным после собственного признания вины и полученных под давлением показаний свидетельниц.

В иске, поданном от лица Радая его адвокатами, говорится, что государство проявило преступную халатность. Утверждается, что признание потерпевшего противоречило имевшимся уликам и результатам судмедэкспертизы, а показания свидетельницы были сомнительны и получены под давлением.

Суд удовлетворил иск, признав нарушения следствия – давление на свидетелей, признание, основанное на показаниях "подсадной утки", отказ проверить алиби, отсутствие надлежащей документации хода следствия, потеря значительной части следственных материалов, отказ учитывать улики.


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