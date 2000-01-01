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Мэр-мусульманин столицы Боснии требует защитить евреев | Фото: Mikey/Flickr23.07 18:39   MIGnews.com

Мусульманский мэр столицы Боснии требует защитить евреев

Члены еврейской общины преимущественно мусульманской Боснии и Герцеговины обеспокоены внезапным проявлением антисемитизма в стране. Как сообщает местная пресса, сразу в двух городах – столице Сараево и Тузле – были обнаружены юдофобские граффити.

Отмечается, что свастика и слово Juden были оставлены в минувший четверг на домах, где живут евреи.

"С сожалением и горечью мы узнали об этих новостях, осознавая, что данные инциденты не нарушат добрососедские отношения между боснийскими евреями и их согражданами из других этнических и религиозных групп. Мы обращаемся к компетентным органам с просьбой найти и наказать виновных", - гласит заявление местной небольшой еврейской общины.

Осудил произошедшее и мэр Сараево Абдулла Скака.

"Жители Сараево десятилетиями взращивали культурное разнообразие. Уважение к различным конфессиям оберегало Сараево в самые трудные для города времена. Я уверен, что большинство жителей Сараево никогда не станут приветствовать подобное, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности", - заявил он, также призвав власти привлечь антисемитов к ответственности.

Его практически дословно повторили и в муниципалитете.
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