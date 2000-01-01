23.07 18:39 MIGnews.com

Мусульманский мэр столицы Боснии требует защитить евреев

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Члены еврейской общины преимущественно мусульманской Боснии и Герцеговины обеспокоены внезапным проявлением антисемитизма в стране. Как сообщает местная пресса, сразу в двух городах – столице Сараево и Тузле – были обнаружены юдофобские граффити.Отмечается, что свастика и слово Juden были оставлены в минувший четверг на домах, где живут евреи."С сожалением и горечью мы узнали об этих новостях, осознавая, что данные инциденты не нарушат добрососедские отношения между боснийскими евреями и их согражданами из других этнических и религиозных групп. Мы обращаемся к компетентным органам с просьбой найти и наказать виновных", - гласит заявление местной небольшой еврейской общины.Осудил произошедшее и мэр Сараево Абдулла Скака."Жители Сараево десятилетиями взращивали культурное разнообразие. Уважение к различным конфессиям оберегало Сараево в самые трудные для города времена. Я уверен, что большинство жителей Сараево никогда не станут приветствовать подобное, вне зависимости от их этнической или религиозной принадлежности", - заявил он, также призвав власти привлечь антисемитов к ответственности.Его практически дословно повторили и в муниципалитете.