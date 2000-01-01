ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии смертоносного коронавируса COVID-19, а больше всего пострадала Бразилия.
Об этом сообщил ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан, передает Reuters.
"В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни", – заявил Райан.
В частности, в Бразилии зарегистрировано 314 769 зараженных COVID-19, скончались 20 267 человек, а выздоровели 125 960.
Эксперт отметил, что в странах Африки также начал расти заболеваемости, составив 50%. В ВОЗ обеспокоены, что вирус распространяется на континенте в то время, когда там наблюдаются значительные "пробелы" в системе здравоохранения.
"Пандемия COVID-19 достигла пика в Африке: более 100 тысяч подтвержденных случаев. Вирус распространился по всем странам континента с момента подтверждения первого случая 14 недель назад", – добавил Райан.