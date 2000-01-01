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ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии | Фото:23.05 09:10   MIGnews.com

ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии

Южная Америка стала новым эпицентром пандемии смертоносного коронавируса COVID-19, а больше всего пострадала Бразилия.

Об этом сообщил ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан, передает Reuters.

"В некотором смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни", – заявил Райан.

В частности, в Бразилии зарегистрировано 314 769 зараженных COVID-19, скончались 20 267 человек, а выздоровели 125 960.

Эксперт отметил, что в странах Африки также начал расти заболеваемости, составив 50%. В ВОЗ обеспокоены, что вирус распространяется на континенте в то время, когда там наблюдаются значительные "пробелы" в системе здравоохранения.

"Пандемия COVID-19 достигла пика в Африке: более 100 тысяч подтвержденных случаев. Вирус распространился по всем странам континента с момента подтверждения первого случая 14 недель назад", – добавил Райан.


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