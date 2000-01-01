24.05 07:05 MIGnews.com

Лондон: таксист умер от коронавируса после плевка пассажира

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Водитель лондонского такси скончался от коронавируса после того, как в него плюнул пассажир. Об этом пишет издание The Mirror.61-летний таксист Тревор Белль потребовал у пассажира деньги, которые тот отказался платить по приезду. После чего мужчина плюнул в водителя и сказал, что "у меня коронавирус, и теперь он есть и у тебя".Стоимость поездки составлял 9 фунтов стерлингов.Со временем Белль стал чувствовать себя плохо и у него появились симптомы COVID-19. Вскоре его госпитализировали, однако через три недели он скончался.Отмечается, что Белль недавно стал дедушкой. Об этом изданию рассказал его друг Дэмиен Бриггс."Он был веселым человеком, который всегда находил способ заставить других улыбнуться и забыть о проблемах. Печально, что он заразился во время работы", - отметил он.