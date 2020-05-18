Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Теракт в Негохот: солдат ЦАХАЛа переведен из реанимации | Фото:23.05 19:38   MIGnews.com

Теракт в Негохот: солдат ЦАХАЛа переведен из реанимации

Солдат ЦАХАЛа, который потерял ногу после ранения в автомобильном теракте на Западном берегу, был переведен из отделения интенсивной терапии.

"Я покинул отделение интенсивной терапии. Все хорошо, я в порядке", - сказал Шади Ибрагим на видео из своей палаты в медицинском центре в Беэр-Шеве.

20-летний друзский солдат также поблагодарил всех, кто высказывал ему слова поддержки. "Я не мог ответить, но я посылаю свою благодарность. Я люблю вас и доверяю вам", - сказал он.

Ибрагим добавил, что после выздоровления хочет вернуться в свое подразделение, сообщил сайт Ynet.

"Я чувствую себя хорошо. Я хочу вернуться к своим солдатам. Ничто не сломит меня", - сказал он. 14 мая Ибрагим был серьезно ранен в результате теракта в районе поселения Негохот на юге Хевронских холмов.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:13
Саар не удивлен отсутствием министерского портфеля
20:02
Наркотики вышибли ему мозги: друзья об убийце Майи Вишняк
19:07
Два сотрудника полиции ранены в арабском городе Арара
18:44
Иран вновь открывает предприятия и святыни
18:11
Компания по аренде автомобилей Hertz объявила о банкротстве
17:42
Найдены черные ящики разбившегося в Пакистане Airbus A-320
17:25
Первая смерть от коронавируса в Газе
16:44
Закупка в Израиле: задержан экс-премьер Папуа Новой-Гвинеи
16:16
В Украине – 20580 зараженных COVID-19, 605 жертв
16:09
Кинерет: пляжи закрываются из-за притока посетителей
15:45
Храм Гроба Господня вновь откроется впервые за два месяца
15:31
COVID-19: новые данные о способах заражения
15:26
Египет атаковал боевиков на Северном Синае: 21 погибший
15:10
Дочь Заворотнюк рассказала, как борется с депрессией
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  