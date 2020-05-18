23.05 19:38 MIGnews.com

Теракт в Негохот: солдат ЦАХАЛа переведен из реанимации

התמונה הזאת קורעת את הלב . שאדי אברהים הפצוע קשה מסג׳ור נותן אוכל לילד בחברון . אני מכיר את משפחתו של שאדי . זה החינוך שקיבל , על הערכים האלה גדל . זו לא תעמולה של צה״ל . זה הוא !! אדם אנושי ערכי. חבל שיממה לאחר מכן פצע אותו קשה טרוריסט מאותו מקום. כולנו מתפללים לשלומו . pic.twitter.com/fuxoyiMOsg — Rafik Halabi (@halabi_rafik) May 18, 2020

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Солдат ЦАХАЛа, который потерял ногу после ранения в автомобильном теракте на Западном берегу, был переведен из отделения интенсивной терапии."Я покинул отделение интенсивной терапии. Все хорошо, я в порядке", - сказал Шади Ибрагим на видео из своей палаты в медицинском центре в Беэр-Шеве.20-летний друзский солдат также поблагодарил всех, кто высказывал ему слова поддержки. "Я не мог ответить, но я посылаю свою благодарность. Я люблю вас и доверяю вам", - сказал он.Ибрагим добавил, что после выздоровления хочет вернуться в свое подразделение, сообщил сайт Ynet."Я чувствую себя хорошо. Я хочу вернуться к своим солдатам. Ничто не сломит меня", - сказал он. 14 мая Ибрагим был серьезно ранен в результате теракта в районе поселения Негохот на юге Хевронских холмов.