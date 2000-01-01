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Найдены черные ящики разбившегося в Пакистане Airbus A-320 | Фото:23.05 17:42   MIGnews.com

Найдены черные ящики разбившегося в Пакистане Airbus A-320

Найдены оба черных ящика упавшего в пригороде Карачи авиалайнера Airbus А-320 "Пакистанских международных авиалиний".

"Черный ящик был найден вчера поздно вечером, мы передаем его следственной комиссии", - отметил представитель авиакомпании Абдулла Хан.

Отмечается, что обнаружены и бортовой самописец, и диктофон кабины пилотов. В авиакатастрофе погибли 97 человек.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 22 мая, возле аэропорта Карачи разбился пассажирский самолет Airbus 320-200 авиакомпании Pakistan International Airlines.

На его борту находились 91 пассажир и 7 членов экипажа, передает Тhe news.com.pk.

Катастрофа произошла при заходе на посадку. По версии СМИ, он потерпел крушение около международного аэропорта Джиннах и загорелся.


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