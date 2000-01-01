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Лондонский метро-террорист приговорен к пожизненному 23.03 20:23   MIGnews.com

Лондонский метро-террорист приговорен к пожизненному

Террорист, который устроил взрыв в метро Лондона, приговорен к пожизненному заключению.

15 сентября 2017 года Ахмеа Хассан Мохаммед Али на станции "Парсонс Грин" в вагоне поезда лондонского метро привел в действие самодельное взрывное устройство. Тогда пострадали примерно 30 человек.

По делу правоохранители задержали трех подозреваемых: 18-летнего беженца из Ирана, 21-летнего и 25-летнего парней, пишет BBC.

Через пять дней полиция Британии задержала еще двух подозреваемых в причастности к организации теракта в подземке . Это двое мужчин в возрасте 48 и 30 лет.

21 сентября полиция задержала шестого подозреваемого по делу.

25 сентября был задержан 7 подозреваемый.
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