23.03 20:23 MIGnews.com
Лондонский метро-террорист приговорен к пожизненному
Террорист, который устроил взрыв в метро Лондона, приговорен к пожизненному заключению.
15 сентября 2017 года Ахмеа Хассан Мохаммед Али на станции "Парсонс Грин" в вагоне поезда лондонского метро привел в действие самодельное взрывное устройство. Тогда пострадали примерно 30 человек.
По делу правоохранители задержали трех подозреваемых: 18-летнего беженца из Ирана, 21-летнего и 25-летнего парней, пишет BBC
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Через пять дней полиция Британии задержала еще двух подозреваемых в причастности к организации теракта в подземке . Это двое мужчин в возрасте 48 и 30 лет.
21 сентября полиция задержала шестого подозреваемого по делу.
25 сентября был задержан 7 подозреваемый.
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