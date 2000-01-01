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Палестинские арабы: американцы убирайтесь из Рамаллы! | Фото:23.03 09:44   MIGnews.com

Палестинские арабы: американцы, убирайтесь из Рамаллы!

Вчера поздно вечером большая группа палестинцев вышли на демонстрацию протеста в Рамалле, потребовав закрыть America House – созданный в 2010 году центр распространении американской культуры, управляемый консульством США в Восточном Иерусалиме.

Об этом в пятницу, 23 марта сообщает Arutz Sheva.

По данным издания, демонстранты требовали депортации всех американских рабочих и закрытия офисов в знак протеста против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, и против его же планов переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим уже в мае этого года.

По словам координатора "Ассоциации национальных и исламских сил" Исама Абу Бакра, организация будет продолжать преследовать американские институты в Палестине.

В интервью турецкому новостному агентству Anadolu он подчеркнул, что активисты будут также требовать, чтобы американские офисы были "немедленно удалены с палестинских земель".

Напомним, что "Ассоциация национальных и исламских сил" является высшим координационным совещательным органом палестинских организаций, среди членов которой фигурируют движение ФАТХ, террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад".

Отметим, что подобные всплески агрессии со стороны палестинцев к США являются не первым случаем. Так, в феврале они устроили акцию протеста, в которой забросали яйцами американскую делегацию (включавшую членов Нью-Йоркского городского совета), посетившую Рамаллу.
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