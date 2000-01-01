Палестинские арабы: американцы, убирайтесь из Рамаллы!
Вчера поздно вечером большая группа палестинцев вышли на демонстрацию протеста в Рамалле, потребовав закрыть America House – созданный в 2010 году центр распространении американской культуры, управляемый консульством США в Восточном Иерусалиме.
По данным издания, демонстранты требовали депортации всех американских рабочих и закрытия офисов в знак протеста против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, и против его же планов переноса посольства из Тель-Авива в Иерусалим уже в мае этого года.
По словам координатора "Ассоциации национальных и исламских сил" Исама Абу Бакра, организация будет продолжать преследовать американские институты в Палестине.
В интервью турецкому новостному агентству Anadolu он подчеркнул, что активисты будут также требовать, чтобы американские офисы были "немедленно удалены с палестинских земель".
Напомним, что "Ассоциация национальных и исламских сил" является высшим координационным совещательным органом палестинских организаций, среди членов которой фигурируют движение ФАТХ, террористические группировки ХАМАС и "Исламский джихад".
Отметим, что подобные всплески агрессии со стороны палестинцев к США являются не первым случаем. Так, в феврале они устроили акцию протеста, в которой забросали яйцами американскую делегацию (включавшую членов Нью-Йоркского городского совета), посетившую Рамаллу.