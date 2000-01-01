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Теракт у британского парламента совершило ISIS 23.03 14:58   MIGnews.com

Теракт у британского парламента совершило ISIS

Боевики террористической группировки ISIS взяли на себя ответственность за вчерашнюю атаку в столице Великобритании, где террорист въехал на автомобиле в толпу прохожих на Вестминстерском мосту, а также вышел и попытался ворваться в британский парламент, убив его охранника Кейта Палмера. Другие стражи правопорядка ликвидировали самого террориста.

Об этом, как сообщает арабская версия телеканала Sky News, написали на форуме "Исламского государства".

"Вчерашняя атака перед британским парламентом была осуществлена солдатом ISIS, а сама операция стала ответом на призывы атаковать страны коалиции", - говорится на сайте Amaq.

Как уже писалось, премьер-министр страны Тереза Мей заявила, что террорист был на прицеле у британских правоохранителей из-за возможной связи с экстремизмом. По данным британской прессы, его зовут Абу Иззадином и он отбывал тюремный срок за террористическую деятельность.

Напомним, что в результате атаки четверо человек погибли и сорок получили ранения, включая граждан Франции, Румынии и Южной Кореи.
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