23.02 23:30 MIGnews.com
Сеул: "красный" уровень биологической опасности
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил о повышении уровня биологической опасности до высшего из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает Yonhap
.
В частности, правительство поднимает уровень угрозы до "красного" для усиления общих мер борьбы с распространением COVID-1.
"Настоящий момент – решающий в ситуации с COVID-19. Следующие несколько дней крайне важны", – сказал президент.
По его словам, власти исходят из того, что ситуация в городе Тэгу и соседней с ним провинции Кенсан-Пукто имеет общенациональный масштаб.
"Будут сосредоточены все возможности государства на преодолении трудностей, а также предоставят поддержку регионам, обозначенным как зоны особого внимания", – добавил Ин.
Поделиться
Все по теме
Комментарии