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Сеул: `красный` уровень биологической опасности | Фото:23.02 23:30   MIGnews.com

Сеул: "красный" уровень биологической опасности

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил о повышении уровня биологической опасности до высшего из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает Yonhap.

В частности, правительство поднимает уровень угрозы до "красного" для усиления общих мер борьбы с распространением COVID-1.

"Настоящий момент – решающий в ситуации с COVID-19. Следующие несколько дней крайне важны", – сказал президент.

По его словам, власти исходят из того, что ситуация в городе Тэгу и соседней с ним провинции Кенсан-Пукто имеет общенациональный масштаб.

"Будут сосредоточены все возможности государства на преодолении трудностей, а также предоставят поддержку регионам, обозначенным как зоны особого внимания", – добавил Ин.


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