23.02 18:07 MIGnews.com
Террорист ХАМАС напал на охранника в израильской тюрьме
Один из террористов ХАМАС, отбывающий наказание в тюрьме "Охалей Кедар" в Беэр-Шеве, набросился на охранника.
Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает Arutz Sheva.
По данным издания, нападавший был вооружен самодельной заточкой. Он успел ранить охранника, после чего был нейтрализован и помещен в одиночную камеру.
Охранник получил незначительную травму. Медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, передает издание.
Начато расследование того, как террорист сумел изготовить заточку.
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