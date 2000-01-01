23.02 18:07 MIGnews.com

Террорист ХАМАС напал на охранника в израильской тюрьме

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Один из террористов ХАМАС, отбывающий наказание в тюрьме "Охалей Кедар" в Беэр-Шеве, набросился на охранника.Об этом в пятницу, 23 февраля сообщает Arutz Sheva.По данным издания, нападавший был вооружен самодельной заточкой. Он успел ранить охранника, после чего был нейтрализован и помещен в одиночную камеру.Охранник получил незначительную травму. Медицинская помощь ему была оказана на месте, госпитализация не потребовалась, передает издание.Начато расследование того, как террорист сумел изготовить заточку.