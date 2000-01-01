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Марафон: В Тель-Авиве перекроют улицы 23.02 12:06   MIGnews.com

Марафон: В Тель-Авиве перекроют улицы

Завтра, 24 февраля. в Тель-Авиве пройдет крупнейшее спортивное мероприятие года - марафон Samsung.

Марафон станет причиной масштабных изменений в порядке движения транспорта по улицам города и перекрытия нескольких центральных улиц.

На деле, речь идет о шести маршрутах: марафон (42 км), половина марафона (21 км), бег на 10-ти и 5-ти километровую дистанцию, заезд на велосипедах для инвалидов и мини-марафон для детей.

Марафон стартует на бульваре Роках, у Ганей Тааруха, и там же и заканчивается. Различные маршруты будут идти через порт Тель-Авива, зону отдыха Сарона, пляжи и бульвар Ротшильд.

Марафон начнется в 06:00 и заканчивается в 13:00.

С 04:00 запрещены движение и парковка транспорта на Роках, тааруха, Леви Эшколь, порт Тель-Авива, ХаЯркон, Кауфман, , Голдман, Таелет Герберт Самуэль, Дизенгофф, Алленби, Ротшильд, Бен-Гурион, Менахем Бегин, Каплан, Хашмонаим, Ибн Гвироль, Герцль, ХаАлия ХаШния.

В дополнение к этому, будет перекрыто движение по Дерех Намир с 05:00 до 10:00.
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