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Мирный план: израильтян предупредили о возможных беспорядках | Фото:24.01 07:20   MIGnews.com

Мирный план: израильтян предупредили о возможных беспорядках

Полиция Израиля заявила о готовности к беспорядкам, которые могут быть вызваны новостями о мирном плане Соединенных Штатов Америки.

Об этом вечером, 23 января, сообщила "12 канал".

Уточняется, что возможны беспорядки в Старом городе, а также в Восточном Иерусалиме в воскресенье.

По данным телеканала, официальные лица опасаются новостей о готовящемся мирном плане США, который дает беспрецедентные уступки Израилю. Это, в свою очередь, может вызвать насилие со стороны палестинцев.


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