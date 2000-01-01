Мирный план: израильтян предупредили о возможных беспорядках
Полиция Израиля заявила о готовности к беспорядкам, которые могут быть вызваны новостями о мирном плане Соединенных Штатов Америки.
Об этом вечером, 23 января, сообщила "12 канал".
Уточняется, что возможны беспорядки в Старом городе, а также в Восточном Иерусалиме в воскресенье.
По данным телеканала, официальные лица опасаются новостей о готовящемся мирном плане США, который дает беспрецедентные уступки Израилю. Это, в свою очередь, может вызвать насилие со стороны палестинцев.