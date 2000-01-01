24.01 07:20 MIGnews.com

Мирный план: израильтян предупредили о возможных беспорядках

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Полиция Израиля заявила о готовности к беспорядкам, которые могут быть вызваны новостями о мирном плане Соединенных Штатов Америки.Об этом вечером, 23 января, сообщила "12 канал".Уточняется, что возможны беспорядки в Старом городе, а также в Восточном Иерусалиме в воскресенье.По данным телеканала, официальные лица опасаются новостей о готовящемся мирном плане США, который дает беспрецедентные уступки Израилю. Это, в свою очередь, может вызвать насилие со стороны палестинцев.