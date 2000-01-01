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На японский остров выбросила ядерный стержень | Фото:22.11 13:36   MIGnews.com

На японский остров выбросило урановый стержень

По сообщениям СМИ, на берег японского острова Мияко выбросило ядерный стержень.

Такую информацию распространило издание Ryukyu Simpo.

Уточняется, что один из местных жителей нашел подозрительный предмет с надписью "урановый топливный стержень".

По словам губернатора префектуры Дэни Тамаки, на место происшествия прибыли силы самообороны, однако радиоактивного фона не зафиксировали. Что примечательно, инцидент произошел 18 ноября.

Соответствующая информация появилась на фоне того, что в Южно-Китайском море прогремел "подводный взрыв". Связаны ли эти два инцидента между собой, остается неизвестным.


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