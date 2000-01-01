Пропалестинские студенты сорвали мероприятие в Торонто
Антиизраильская демонстрация против мероприятия с участием ЦАХАЛ в Йоркском университете в Торонто, которое прошло 20 ноября, переросла в потасовку.
Пропалестинские студенты из университетской группы SAIA попытались сорвать одобренную дискуссионную встречу с израильскими резервистами и лекцию подполковника Эяля Дрора, выкрикивая лозунги с призывами в интифаде, передает The Times of Israel.
Дрор должен был зачитать лекции о проводимой им гуманитарной операции, в ходе которой 1400 сирийских детей получили медицинскую помощь от израильских врачей.
По словам частного охранника, который в тот день дежурил в университете, на протест пришли около 600 человек. Как утверждается, драка и беспорядки произошли на лестничной клетке. После того, как охрана и сотрудники университета не смогли утихомирить толпу, на место происшествия была вызвана полиция. В итоге, некоторых участников демонстрации арестовали.
В центре "Друзья Симона Визенталя" сказали, что настаивают на принятии соответствующих мер против "антисемитских, насильственных, расистских настроений толпы по отношению к еврейским студентам в этом кампусе".
В свою очередь, мэр Торонто Джон Тори ответил, что "встревожен" этими событиями, и попросил разъяснений у президента Йоркского университета Ронды Лентон. Прокомментировал ситуацию и премьер-министр Онтарио Даг Форд, подчеркнув, что разочарован в учебном заведении из-за то, что пропалестинским студентам позволили провести акцию протеста.