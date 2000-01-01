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22.07 21:36   MIGnews.com

Обсерватория: Израиль атаковал "Хизбаллу" и Иран в Сирии

Целью авиаудара, который сегодня был нанесен около поселка Масьяф в сирийской провинции Хама, стала "контролируемая иранцами мастерская, где производятся ракеты класса «земля-земля»".

Об этом 22 июля сообщили в британской правозащитной организации Сирийская обсерватория прав человека.

"На этом объекте развернуты иранские силы и силы из ливанского движения "Хизбалла", - заявил глава Обсерватории Рами Абдель Рахман.

Собственно удар был совершен в районе Маамиль аль-Дифа (оборонных заводов). Сообщается, что его жертвами стали несколько ливанских и иранских боевиков.

В случившемся Дамаск винит Израиль. Ливанские источники утверждают, что видели авиацию Еврейского государства, летевшую в сторону Сирии.
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