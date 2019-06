22.06 19:05 MIGnews.com

Владелец известной команды выделит миллионы на борьбу с BDS

Владелец спортивной команды New England Patriots, который прибыл в Израиль для получения престижной премии Genesis Prize, пообещал выделить 20 миллионов долларов на борьбу с антисемитизмом и движением BDS.Об этом пишет The Times of Israel В ходе торжественной церемонии Роберт Крафт сказал аудитории израильских и международных высокопоставленных лиц, что он "смирен и благословлен" принять награду, пообещав, что его новый фонд будет стремиться справиться с растущим антисемитизмом в интерактивном пространстве, включая социальные сети."Я считаю, что мы можем использовать эту платформу социальных сетей, чтобы оказать подлинное и продолжительное влияние на растущую волну ненависти, особенно против наших людей", - подчеркнул 78-летний бизнесмен.Выступление Крафта происходит всего через четыре месяца после того, как ему было предъявлено обвинение в во вступлении в половую связь с несовершеннолетней проституткой в Флориде.Миллиардер неоднократно заявлял о своей невиновности, а также извинился перед родными и близкими за то, что и они оказались вовлечены в соответствующий скандал.