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Владелец известной команды выделит миллионы на борьбу с BDS | Фото:22.06 19:05   MIGnews.com

Владелец известной команды выделит миллионы на борьбу с BDS

Владелец спортивной команды New England Patriots, который прибыл в Израиль для получения престижной премии Genesis Prize, пообещал выделить 20 миллионов долларов на борьбу с антисемитизмом и движением BDS.

Об этом пишет The Times of Israel.

В ходе торжественной церемонии Роберт Крафт сказал аудитории израильских и международных высокопоставленных лиц, что он "смирен и благословлен" принять награду, пообещав, что его новый фонд будет стремиться справиться с растущим антисемитизмом в интерактивном пространстве, включая социальные сети.

"Я считаю, что мы можем использовать эту платформу социальных сетей, чтобы оказать подлинное и продолжительное влияние на растущую волну ненависти, особенно против наших людей", - подчеркнул 78-летний бизнесмен.

Выступление Крафта происходит всего через четыре месяца после того, как ему было предъявлено обвинение в во вступлении в половую связь с несовершеннолетней проституткой в Флориде.

Миллиардер неоднократно заявлял о своей невиновности, а также извинился перед родными и близкими за то, что и они оказались вовлечены в соответствующий скандал.


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