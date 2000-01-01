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Британия: возобновлен рост случаев числа зараженных | Фото:23.05 02:30   MIGnews.com

Британия: число зараженных вновь начало расти

В Великобритании за последние сутки возросло число новых случаев заражения смертоносным китайским коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

Так, за 24 часа было зарегистрировано 3287 новых случаев заражения, тогда как последние несколько дней подряд этот показатель держался на уровне около 2600.

Всего с начала эпидемии в Великобритании коронавирусом заразились 254 195 человек. Также сохраняется высокий уровень суточной смертности – 351 случаев за сутки. Общее число жертв с начала эпидемии увеличилось до 36 393.


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