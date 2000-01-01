22.03 07:13 MIGnews.com

Групповой секс в Бейтар - с полного согласия пострадавшей

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В деле о “групповом изнасиловании беспомощной женщины” игроками футбольного клуба произошел драматический поворот.15 марта звезду израильского футбола Гаэтана Варенне, обвинили в участии в групповом изнасиловании.В месенджере и WhatsApp соцсетях было опубликовано видео, на котором форвард столичного "Бейтара" и еще трое мужчин совокупляются с неопознанной неподвижной женщиной. Кроме того, они кричат непристойности, поют и смеются.Женщина, на допросе в полиции заявила, что сексом с ней занимались с ее “полного согласия”, и что она также согласилась на то, чтобы происходящее снималось на камеру. Женщина также заявила, что все прочие вменяемые участникам инцидента преступления - использование алкоголя, наркотиков и т.п. также происходили с ее полного согласия.Ранее адвокат Варенне Уди Бар заявил, что его клиент “полностью сотрудничает со следствием” и “ему нечего скрывать”. Варенне все еще могут обвинить в распространении видео сексуального характера. Варенне и другие находятся под домашним арестом.