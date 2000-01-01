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Скриншот с видео YouTube 22.03 12:47   MIGnews.com

Сын Каддафи заявил, что у него есть улики против Саркози

Старший сын ливийского лидера Муаммара Каддафи заявил, что он готов представить следствию все доказательства о связях его отца с бывшим президентом Франции Николем Саркози. Об этом сообщает Africa News.

По словам Саифа аль-Ислам Каддафи, у главы ливийской разведки Адбуллы Сенусси "есть запись первой встречи Саркози и Каддафи в Триполи до начала избирательной кампании". Кроме того, он также сообщил, что бывший директор Libya Investment Башир Салах, готов дать дополнительные показания, даже не смотря на то, что ему угрожают расправой, и обвинил Саркози в распространении терроризма и незаконной иммиграции в Ливии.

Вместе с тем Каддафи обратился к действующему французскому президенту Эммануэлю Макрону с просьбой поддержать избирательный процесс в Ливии, что "исправить то, что наделал его предшественник".

Ранее против Николя Саркози возобновили дело о финансировании его президентской кампании властями Ливии. По версии следствия, предвыборная гонка экс-президента в 2007 году осуществлялась за счет ливийского диктатора Муаммара Каддафи, которого убили в 2011-ом.
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