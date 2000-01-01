22.03 12:46 MIGnews.com

ХАМАС арестовал подозреваемого в покушении на Хамдаллу

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Сотрудники сил безопасности сектора Газа задержали главного подозреваемого в покушении на премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллу на прошлой неделе. Операцию по захвату провели днем 22 марта около лагеря беженцев Анисрат в центральной части сектора Газа.Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах анклава агентство Reuters сообщает, что в ходе операции завязалась перестрелка, в результате которой двое силовиков были убиты. Также был ранен и сам подозреваемый. Помимо него, были арестованы и двое его предполагаемых сообщников.На данный момент имя задержанных не публикуется, однако днем ранее ХАМАС объявил награду в 5 000 долларов за местонахождение некоего Энаса Абеда аль-Малика абу Хусы, которого назвали главным подозреваемым в покушении.В ПА это назвали "спектаклем", обвинив ХАМАС в организации нападения на Рами Хамдаллу и начальника палестинской разведки Маджида Фараджа 13 марта.