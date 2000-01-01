23.03 00:42 MIGnews.com

Индонезию накрыл вулканический газ: 30 пострадавших

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В результате отравления ядовитым газом, распространившимся из кратера вулкана Иджен в Индонезии, были госпитализированы 30 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя местного отделения агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.По словам собеседника информагентства, из-за активности вулкана в провинции Восточная Ява, в общей сложности были эвакуированы 200 человек. Также он сообщил, что всех пострадавших в срочном порядке госпитализировали. Сейчас они получают всю необходимую медицинскую помощь, сказал сотрудник спасательного агентства Сутопо Пурво Нугрохо.