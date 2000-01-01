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22.03 10:46   MIGnews.com

Саркози прокомментировал свое задержание

Бывший президент Франции Николя Саркози считает, что все обвинения его адрес о предполагаемых связях с Муамаром Каддафи, не подкреплены вещественными доказательствами. Об этом сообщает газета Figaro.

"Я обвинен без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений Муамара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, бывшего премьер-министра и Зиада Такиеддина", - приводи издание слова Сакрози.

При этом, по его словам, во время его задержания он "наглядно обличил ложь Такиеддина", а также попросил суд сделать его свидетелем-подозреваемым.

О задержании Николя Саркози стало известно во вторник,20 марта. Бывшего президента арестовали в пригороде Парижа Нантере, в офисе службы по борьбе с коррупцией и налоговым и финансовыми преступлениями OCLCIFF, куда его вызвали для допроса по делу о финансировании его президентской кампании в 2007 году бывшим диктатором Ливии. Позднее его отпустили домой с требованием явиться на допрос, на следующий день

Ранее против Саркози уже открывали уголовное дело о его связях с Каддафи, однако тогда его поспешно закрыли. При этом французская пресса неоднократно опубликовывала документы и сведения о спонсировании Каддафи предвыборной кампании Саркози, выделив на это 50 миллионов евро.
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