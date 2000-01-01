Россиян ограбили в пригороде Парижа на 100 тысяч евро
Во Франции на двух россиян по дороге из аэропорта совершили нападение грабители.
Инцидент произошел в пригороде Парижа. Об этом сообщает Polit.info со ссылкой на местные СМИ. Происшествие случилось накануне вечером на трассе, ведущей из аэропорта Бурже.
Граждане РФ передвигались на автомобиле с водителем. Трое злоумышленников вынудили водителя съехать с дороги и угрожая пассажирам, украли украшения и брендовую одежду. Отмечается, что ущерб оценен примерно в 100 тысяч евро.