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Россиян ограбили в пригороде Парижа на 100 тысяч евро | Фото: Thinkstock23.02 03:27   MIGnews.com

Россиян ограбили в пригороде Парижа на 100 тысяч евро

Во Франции на двух россиян по дороге из аэропорта совершили нападение грабители.

Инцидент произошел в пригороде Парижа. Об этом сообщает Polit.info со ссылкой на местные СМИ. Происшествие случилось накануне вечером на трассе, ведущей из аэропорта Бурже.

Граждане РФ передвигались на автомобиле с водителем. Трое злоумышленников вынудили водителя съехать с дороги и угрожая пассажирам, украли украшения и брендовую одежду. Отмечается, что ущерб оценен примерно в 100 тысяч евро.

Полиция занялась расследованием произошедшего.
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