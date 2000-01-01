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Взрывное устройство приземлилось на пороге дома в Саад | Фото:22.01 17:32   MIGnews.com

Взрывное устройство приземлилось на пороге дома в Саад

В среду утром, 22 января, семья из кибуца Саад обнаружила самодельное взрывное устройство на пороге своего дома. Оно было прикреплено к паре воздушных шаров, и запущено в Израиль из Газы.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Член семейства, который захотел остаться анонимным, рассказл о случившемся.

"Рано утром член кибуца прошел возле нашего дома, увидел кучу воздушных шаров и вызвал сотрудников службы безопасности", - сказал Л.

По его словам, им позвонили в 6:15 утра и рассказали о находке. Затем семье было приказано отойти от той стороны дома, где приземлились воздушные шары, и оставаться в доме до тех пор, пока не прибудет сапер.

"Несмотря на напряженность, вызванную таким событием, мы полагались на то, что силы безопасности справятся наилучшим образом."

"Из того, что я увидел, кажется, что воздушные шары были сделаны таким образом, чтобы они были привлекательны для детей. Я надеюсь, что инструкции, которые дети получают в школе, предотвратят такие искушения."


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