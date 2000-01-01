22.01 16:41 MIGnews.com

В Иране застрелен командующий силами безопасности

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Как сообщает информационное агентство IRNA, командующий иранскими силами Басидж Абдолхоссейн Моджаддами был застрелен перед своим домом в среду, 22 января, в провинции Хузестан Ирана.Силы Басидж, являющиеся одной из пяти сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), часто используются для подавления протестов и демонстраций в Исламской Республике. Он был убит двумя мужчинами в масках и на мотоцикле, сообщают иранские СМИ.Убийство Моджаддами последовало за убийством командующего КСИР генерал-майора Кассема Сулеймани ранее в этом месяце США.