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Иранский командующий застрелен перед своим домом | Фото:22.01 16:41   MIGnews.com

В Иране застрелен командующий силами безопасности

Как сообщает информационное агентство IRNA, командующий иранскими силами Басидж Абдолхоссейн Моджаддами был застрелен перед своим домом в среду, 22 января, в провинции Хузестан Ирана.

Силы Басидж, являющиеся одной из пяти сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), часто используются для подавления протестов и демонстраций в Исламской Республике. Он был убит двумя мужчинами в масках и на мотоцикле, сообщают иранские СМИ.

Убийство Моджаддами последовало за убийством командующего КСИР генерал-майора Кассема Сулеймани ранее в этом месяце США.


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