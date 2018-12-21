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Беспорядки в Барселоне: 51 пострадавших, 12 задержанных | Фото:21.12 20:07   MIGnews.com

Беспорядки в Барселоне: 51 пострадавший, 12 задержанных

В результате массовых антиправительственных протестов пострадали 51 человек, в том числе 30 полицейских.

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает Times Daily со ссылкой на региональные экстренные службы.

По данным местного издания La Vanguardia, полиция также задержала 12 демонстрантов.

Напомним, сегодня ранее сторонники независимости Каталонии начали акции протеста против испанского правительства. Манифестанты перекрыли несколько автодорог в автономии.

Участники протестов выступают против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.


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