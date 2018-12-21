21.12 20:07 MIGnews.com
Беспорядки в Барселоне: 51 пострадавший, 12 задержанных
В результате массовых антиправительственных протестов пострадали 51 человек, в том числе 30 полицейских.
Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает Times Daily
со ссылкой на региональные экстренные службы.
По данным местного издания La Vanguardia
, полиция также задержала 12 демонстрантов.
Напомним
, сегодня ранее сторонники независимости Каталонии начали акции протеста против испанского правительства. Манифестанты перекрыли несколько автодорог в автономии.
Участники протестов выступают против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.
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