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Португалия поддержала движение `желтых жилетов` | Фото:21.12 16:08   MIGnews.com

Португалия поддержала движение "желтых жилетов"

Акции протестов движения "желтых жилетов", которые прокатились массовой волной по Франции, теперь начались в Португалии.

Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает телерадиокомпания RTP, Reuters.

На данный момент информации о пострадавших или нарушениях не поступало.

В ближайшее время ожидается манифестация в центре Лиссабона.

По данным местного издания EFE, накануне "Движение желтых жилетов Португалии" в социальных сетях призвало провести в пятницу 25 протестов в 17 городах республики.

Согласно источникам, манифестанты будут требовать от властей снижения налогов на электричество, сокращение НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмены налога на нефтепродукты и снижение вдвое НДС на топливо.

Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы поддержали движение "желтых жилетов" во Франции.

Напомним, нацсобрание Франции одобрило закон о срочных социально-экономических мерах в ответ на протесты "желтых жилетов".


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