Акции протестов движения "желтых жилетов", которые прокатились массовой волной по Франции, теперь начались в Португалии.
Об этом в пятницу, 21 декабря сообщает телерадиокомпания RTP, Reuters.
На данный момент информации о пострадавших или нарушениях не поступало.
В ближайшее время ожидается манифестация в центре Лиссабона.
По данным местного издания EFE, накануне "Движение желтых жилетов Португалии" в социальных сетях призвало провести в пятницу 25 протестов в 17 городах республики.
Согласно источникам, манифестанты будут требовать от властей снижения налогов на электричество, сокращение НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмены налога на нефтепродукты и снижение вдвое НДС на топливо.
Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы поддержали движение "желтых жилетов" во Франции.
Напомним, нацсобрание Франции одобрило закон о срочных социально-экономических мерах в ответ на протесты "желтых жилетов".