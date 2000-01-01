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22.07 05:31   MIGnews.com

Пожарные с вертолетом спасали мужчину от горного козла

Французские пожарные были вынуждены задействовать вертолет для спасения мужчины от агрессивного горного козла. Инцидент произошел утром в субботу в коммуне Бодинар-сюр-Вердон (департамент Вар).

Отмечается, что горный козел напал на 56-летнего мужчину, когда тот совершал утреннюю пробежку. Мужчина залез на дерево и вызвал спасателей. На место происшествия прибыла команда специалистов, карета скорой помощи и вертолет пожарной службы, передает РИА Новости со ссылкой на французскую радиостанцию.

Мужчина отделался несколькими ушибами.
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