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22.07 03:45   MIGnews.com

Преступник попросился обратно в тюрьму из-за жары дома

В Италии 29-летний гражданин Молдовы Виктор Сырбу в ночь на 20 июля пришел в тюрьму и попросил администрацию вернуть его туда из-за жары дома. Он пришел около 3 часов ночи и позвонил в дверь тюрьмы. Ранее правоохранители перевели его за кражу под домашний арест с разрешением выходить на улицу.

"Пожалуйста, впустите меня: мне очень жарко дома", - заявил Виктор.

Администрация тюрьмы его просьбу удовлетворила – теперь он до августа будет сидеть в "прохладном" СИЗО.

Отмечается, что Виктор жил вместе со своей партнершей, поэтому, вполне возможно, причиной его возвращения стал конфликт с ней, пишет ТСН.
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