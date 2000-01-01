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ЕС осуждает Турцию за бурение в водах Кипра 21.06 12:35   MIGnews.com

ЕС осуждает Турцию за бурение в водах Кипра

На этой неделе Турция вызвала осуждение со стороны ЕС после отправки второго судна на Кипр, чтобы начать бурение природного газа в водах около Кипра. Сам Кипр утверждает, что газ принадлежит исключительно островной республике.

Судно «Явуз» длиной 230 метров было спущено на воду на церемонии в Турции с участием министра энергетики Фатиха Донмеза. Явуз начнет работы в начале июля и пробурит скважину глубиной 3300 метров.

Министр энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез сказал: «Мы предупреждаем участников из-за пределов региона, которые налаживают сотрудничество с Кипром: не гонитесь за иллюзиями, которые не дадут вам результатов».

Первое отправленное Турцией судно «Фатих» ведет бурение у кипрского побережья с октября.

Кипр, как член ЕС, заявляет, что имеет исключительные экономические права в водах, и действия Турции нарушают его суверенитет. Кипр также угрожает арестовать экипаж "Фатиха", если буровые работы продолжатся.

Лидеры ЕС предупредили Турцию прекратить бурение газа в спорных водах или она столкнется с действиями со стороны Союза.


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