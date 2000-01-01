21.06 20:16 MIGnews.com
Нападение на еврейку в Париже - не атака
Женщина, которой ударили по голове металлическим шаром возле парижского еврейского центра и синагоги, не подверглась антисемитской атаке
.
79-летняя женщина остается в больнице с черепно-мозговой травмой и кровопотерей.
В Нацбюро по борьбе с антисемитизмом (BNVCA) выяснили, что молодой мальчик бросил мяч из квартиры на верхнем этаже. Мяч размером с персик используется в игре в боулинг, пишет Timesofisrael
.
"Родители этого ребенка выяснили, что произошло, и принесли самые искренние извинения", - говорится в заявлении BNVCA.
В CRIF оценили травму женщины - "насильственное нападение" с хэштегом "антисемитизм".
Поделиться
Все по теме
Комментарии