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Нападение на еврейку в Париже - не атака 21.06 20:16   MIGnews.com

Нападение на еврейку в Париже - не атака

Женщина, которой ударили по голове металлическим шаром возле парижского еврейского центра и синагоги, не подверглась антисемитской атаке.

79-летняя женщина остается в больнице с черепно-мозговой травмой и кровопотерей.

В Нацбюро по борьбе с антисемитизмом (BNVCA) выяснили, что молодой мальчик бросил мяч из квартиры на верхнем этаже. Мяч размером с персик используется в игре в боулинг, пишет Timesofisrael.

"Родители этого ребенка выяснили, что произошло, и принесли самые искренние извинения", - говорится в заявлении BNVCA.

В CRIF оценили травму женщины - "насильственное нападение" с хэштегом "антисемитизм".


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