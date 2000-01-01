21.05 17:21 MIGnews.com

На Синайском полуострове ликвидировано 16 джихадистов

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Египет заявил, что правительственные силы убили 16 джихадистов в ходе рейдов в северной части Синайского полуострова.В заявлении Министерства внутренних дел говорится, что силы безопасности вели перестрелку с исламскими боевиками во время штурма укрытия повстанцев в средиземноморском прибрежном городе Эль-Ариш.Сообщений о жертвах среди военных не поступало.Министерство указало на то, что экстремисты намеревались совершить теракты в городе. А полиция обнаружила оружие, три взрывных устройства и взрывной пояс в районах штурма.Вчера Египет заявил, что силы безопасности убили 12 подозреваемых террористов всего через несколько часов после того, как бомба взорвалась около туристического автобуса возле пирамид Гизы под Каиром, ранив 17 человек.