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Толпа мигрантов парализовала крупнейший аэропорт Франции | Фото: AFP21.05 13:04   MIGnews.com

Толпа мигрантов парализовала крупнейший аэропорт Франции

"Франция не принадлежит французам! Каждый имеет право быть здесь!" – кричал один из участников пикета.

Работа одного из терминалов аэропорта Шарля де Голля была заблокирована сотнями эмигрантов
Нелегальные мигранты продолжают быть проблемой для страны. Группа нелегалов заблокировала работу Международного аэропорта имени Шарля де Голля во Франции.
Сотни человек заблокировали посадку пассажиров в одном из терминалов аэропорта. Их движение сдерживали сотрудники правопорядка.
Как сообщает Daily Mail, митингующие являются членами движения La Chapelle Debout – крупнейшего союза нелегальных иммигрантов во Франции, известных под названием "черные жилеты”.
Таким образом они решили выразить протест против миграционной политики Франции и призывали прекратить депортации нелегалов и предоставить им легальный статус.

Место для демонстрации "черные жилеты" выбрали намеренно – аэропорт де Голля является домашним аэропортом национального перевозчика Air France. Кроме того, недалеко отсюда находится и центр содержания нелегальных мигрантов.


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