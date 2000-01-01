21.05 16:09 MIGnews.com

В возрасте 100 лет скончалась легендарная разведчица Моссада

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Шула Кишик-Коэн, легендарная израильская разведчица, скончалась в возрасте 100 лет.Кишик-Коэн, родившаяся в Аргентине, и в раннем детстве с родителями переехала в Иерусалим, и выросла в квартале Макор Барух. Выйдя замуж, она переехала в Бейрут в рамках организации Шай (разведывательная служба Хаганы). Она передавала критически важную для государства информацию в период Войны за Независимость.После окончания войны она продолжила свою деятельность в рамках Моссада, передавая Израилю разведывательные данные о Ливане и Сирии, а также о состоянии дел еврейских общин в этих арабских государствах.В 1961 году Кишик-Коэн была арестована ливанской службой безопасности. Во время следствия ее жестоко пытали. Военный трибунал приговорил ее к смерти, но после апелляции была приговорена к семи годам тюрьмы. Отсидев почти весь срок, она была передана вместе с семьей Израилю в рамках сделки по обмену пленными после Шестидневной Войны.