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В возрасте 100 лет скончалась легендарная разведчица Моссада 21.05 16:09   MIGnews.com

В возрасте 100 лет скончалась легендарная разведчица Моссада

Шула Кишик-Коэн, легендарная израильская разведчица, скончалась в возрасте 100 лет.

Кишик-Коэн, родившаяся в Аргентине, и в раннем детстве с родителями переехала в Иерусалим, и выросла в квартале Макор Барух. Выйдя замуж, она переехала в Бейрут в рамках организации Шай (разведывательная служба Хаганы). Она передавала критически важную для государства информацию в период Войны за Независимость.

После окончания войны она продолжила свою деятельность в рамках Моссада, передавая Израилю разведывательные данные о Ливане и Сирии, а также о состоянии дел еврейских общин в этих арабских государствах.

В 1961 году Кишик-Коэн была арестована ливанской службой безопасности. Во время следствия ее жестоко пытали. Военный трибунал приговорил ее к смерти, но после апелляции была приговорена к семи годам тюрьмы. Отсидев почти весь срок, она была передана вместе с семьей Израилю в рамках сделки по обмену пленными после Шестидневной Войны.
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