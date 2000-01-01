21.04 18:58 MIGnews.com

В Китае столкнулись "драконовые лодки": 11 погибших

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В Китае при столкновении двух "лодок-драконов" на реке в округе Гуйлинь погибли 11 человек, еще шестеро считаются пропавшими без вести.Об этом в субботу. 21 апреля сообщает РИА Новости.По данным издания, инцидент произошел в ходе тренировок традиционных соревнований, которые проходят в день Праздника лета (Дуаньу). В результате столкновения в воде оказались 57 человек.Праздник лета отмечается пятого числа пятого месяца по лунному календарю, когда лодки с украшениями в виде головы и хвоста дракона принимают участие в красочных мероприятиях на воде.На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Два человека госпитализированы, их здоровью ничто не угрожает. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента.Согласно информации агентства, организаторы не уведомили местные власти о проведении тренировки. Двое из них задержаны.