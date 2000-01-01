Братство в США приостановилось из-за расизма и антисемитизма
Деятельность боатства Theta Tau приостановлена, поскольку будущие профессиональные инженеры были уличены в расизме и антисемитизме.
Об этом в субботу. 21 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на администрацию Сиракузского университета (штат Нью-Йорк, США).
По данным издания, на своей странице в Facebook братство распространяло видеоролики, содержание которых можно описать как расистское, антисемитское, гомофобское, сексистское и оскорбительное для людей с ограниченными возможностями.
Отмечается, что национальная организация Theta Tau пообещала провести внутреннее расследование и разобраться во всем.
Представители университета подчеркивают, что виновные в распространении скандального контента обязательно будет привлечены, по меньшей мере, к дисциплинарной ответственности.