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Братство в США приостановилось из-за расизма и антисемитизма | Фото:21.04 18:18   MIGnews.com

Братство в США приостановилось из-за расизма и антисемитизма

Деятельность боатства Theta Tau приостановлена, поскольку будущие профессиональные инженеры были уличены в расизме и антисемитизме.

Об этом в субботу. 21 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на администрацию Сиракузского университета (штат Нью-Йорк, США).

По данным издания, на своей странице в Facebook братство распространяло видеоролики, содержание которых можно описать как расистское, антисемитское, гомофобское, сексистское и оскорбительное для людей с ограниченными возможностями.

Отмечается, что национальная организация Theta Tau пообещала провести внутреннее расследование и разобраться во всем.

Представители университета подчеркивают, что виновные в распространении скандального контента обязательно будет привлечены, по меньшей мере, к дисциплинарной ответственности.
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