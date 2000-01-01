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Франция мобилизует элитные подразделения после теракта | Фото: Thinkstock21.04 11:17   MIGnews.com

Франция мобилизует элитные подразделения после теракта

Франция полностью мобилизовала свои силы безопасности, в том числе элитные подразделения, для обеспечения защиты граждан во время предстоящих президентских выборов после теракта в четверг вечером в центре Парижа, как заявил премьер-министр Бернард Казенев в пятницу, 21 апреля.

Выступая после экстренного заседания высших должностных лиц безопасности, Казенев сказал, что все элитные подразделения на пике готовности к выборам, чтобы поддержать 50 000 полицейских, которые будут задействованы для обеспечения порядка на выборах.

"Правительство полностью мобилизовано. Ничто не должно воспрепятствовать фундаментальному демократическому процессу в нашей стране, и нам не следует поддаваться страху, запугиванию и манипулированию, которые враг может попытаться использовать против нас", - сказал он в заявление.

Первый раунд выборов во Франции состоится в воскресенье, 23 апреля, а второй финальный тур - 7 мая.
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