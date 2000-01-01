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flickr/Heinrich-Böll-Stiftung21.03 11:25   MIGnews.com

Взрыв смертника в Кабуле, более 20 погибших

По меньшей мере 26 человек стали жертвами взрыва, который совершил смертник в афганской столице Кабул. Инцидент произошел возле шиитской святыни в среду, 21 марта, согласно информации Reuters.

Однако TOLOnews сообщает, что взрыв прогремел рядом с больницей "Али Абад" и Кабульским университетом.

В результате взрыва также пострадали около 25 человек. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Инцидент произошел в первый день Новруза – праздника нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов.

На месте происшествия прибыли медики и полиция.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападения. Боевики "Талибана" отвергли свою причастность к инциденту.
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