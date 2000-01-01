21.03 13:12 MIGnews.com

Два нелегала изнасиловали 14-летнюю в школьном туалете

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Окружной суд американского штата Мэриленд постановил до будущих разбирательств оставить под стражей двух девятиклассников, обвиняемых в изнасиловании 14-летней девочки в школьном туалете.18-летний Генри Санчез и 17-летний Хосе Монтано были арестованы на прошлой неделе в высшей школе города Роквилл, штат Вашингтон, после того, как школьница, обозначенная полицией как "жертва А", обратилась с жалобой на изнасилование."Монтано предложил жертве А заняться сексом. Когда она отказалась, он предложил опять, уже более настойчиво и затолкнул ее в мужскую уборную. Когда жертва А попыталась удержаться за раковину, чтобы не заходить в кабинку, Монтано выкрутил ей руку и затащил туда", - сказано в отчете полицейских.Когда насильник начал раздевать свою жертву в кабинке, к нему присоединился Генри Санчез. После того, как они по очереди изнасиловали девочку, она обратилась в администрацию школы, а те, в свою очередь, позвонили в полицию. В тот же день латиноамериканцы были арестованы по обвинению в изнасиловании первой степени и сексуальных домогательствах, за что законы штата предусматривают суровые наказания, вплоть до пожизненного заключения в тюрьме.В суде оказалось, что они живут в США менее года. Если Монтано въехал на территорию страны 8 месяцев назад, то Санчез приехал из Гватемалы лишь около 7 месяцев назад, причем нелегально, и сейчас проходит процедуру депортации. Ввиду несовершеннолетия второго насильника информации о его депортации нет.