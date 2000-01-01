21.02 13:37 MIGnews.com

Шар с гранатой РПГ найден у жилого дома в Ашкелоне

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В пятницу утром, 21 февраля, возле жилого дома в городе Ашкелон был обнаружен воздушный шар с прикрепленной к нему гранатой РПГ. Об этом сообщает JP.На место происшествия были вызваны полицейские саперы, чтобы обезвредить подозрительное устройство. Во время инцидента никто не пострадал.Во вторник в южном Израиле был найден похожий шар с РПГ. Боеголовка была найдена за пределами общины Алумим.