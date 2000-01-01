Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Шар с гранатой РПГ найден у жилого дома в Ашкелоне | Фото:21.02 13:37   MIGnews.com

Шар с гранатой РПГ найден у жилого дома в Ашкелоне

В пятницу утром, 21 февраля, возле жилого дома в городе Ашкелон был обнаружен воздушный шар с прикрепленной к нему гранатой РПГ. Об этом сообщает JP.

На место происшествия были вызваны полицейские саперы, чтобы обезвредить подозрительное устройство. Во время инцидента никто не пострадал.

Во вторник в южном Израиле был найден похожий шар с РПГ. Боеголовка была найдена за пределами общины Алумим.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:21
Новый случай заражения коронавирусом в Италии
14:11
В Иране проходят выборы в Меджлис (парламент) 11-го созыва
13:15
Европа призывает к прекращению военных действий в Идлибе
13:12
Первый случай коронавируса в Израиле
12:46
"Саудиты хотят повторить успех Израиля"
11:50
Авианалет РФ в Сирии: Турция заявила о потерях
11:33
Попытка теракта в Иерусалиме
11:14
Пресс-секретарь иранского органа по выборам рад санкциям
11:09
Беннетт запретил палестинское строительство в Зоне B
10:42
Убийца из Ханау хотел уничтожить евреев
10:20
Турция проигнорировала патрулирование с РФ в Сирии
10:17
Опрос: "Ликуд" уступает "Кахоль Лаван"; правые - левым
10:15
Турция хочет вооружится ЗРК Patriot для защиты Идлиба от РФ
09:54
Путин, Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Идлибе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus