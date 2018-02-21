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Иракские приюты заполнят российские дети 22.02 04:33   MIGnews.com

Иракские приюты заполнят российские дети

Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби заявил, что в скором времени ожидается массовый поток российских детей в приюты Ирака.

Речь идет о детях выходцев из России, которые отправились воевать за террористов или женщин, вышедших замуж за боевиков.

Суд вынес вердикт, которым в принудительном порядке разрешено забрать детей старше трех лет от матерей и передавать в приют, а дети младше останутся с матерями до решения Фемиды или в местах заключения до наступления трехлетнего возраста, пишет МК.ру.

Сообщается, что Зияд доставил в Москву дагестанского мальчика, отец которого погиб воюя за террористов ИГ (запрещена в РФ). Мальчика разыскивал его дед.
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