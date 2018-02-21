Иракские приюты заполнят российские дети

Представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби заявил, что в скором времени ожидается массовый поток российских детей в приюты Ирака.
Речь идет о детях выходцев из России, которые отправились воевать за террористов или женщин, вышедших замуж за боевиков.
Суд вынес вердикт, которым в принудительном порядке разрешено забрать детей старше трех лет от матерей и передавать в приют, а дети младше останутся с матерями до решения Фемиды или в местах заключения до наступления трехлетнего возраста, пишет МК.ру.
Сообщается, что Зияд доставил в Москву дагестанского мальчика, отец которого погиб воюя за террористов ИГ (запрещена в РФ). Мальчика разыскивал его дед.