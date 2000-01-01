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Токио передал в ООН данные о нарушениях санкций против КНДР 21.02 10:50   MIGnews.com

Токио передал в ООН данные о нарушениях санкций против КНДР

Япония передала в ООН данные о нарушениях санкций против КНДР, сообщает японский МИД.

Речь идет о подозрительных действиях северокорейского танкера "Ю Чжон 2" в Восточно-Китайском море, которые были зафиксированы 16 февраля патрульным самолетом Р-3С

"С учетом того, что оба судна стояли рядом друг с другом и были связаны тросами, существует вероятность, что оба судна были вовлечены в некую деятельность. На основании тщательного анализа, правительство Японии полагает, что они могли проводить передачу товаров с корабля на корабль что запрещено санкциями СБ ООН", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что принадлежность второго корабля по-прежнему остается, не подтверждена, однако на снимках сделанных японскими разведывательными воздушными суднами видно, что на танкере нарисованы китайские иероглифы , которые читаются как "минь нин дэ ю" (в переводе означает "нефть, город Ниндэ, провинция Фуцзянь").

Наложенные санкции против Пхеньяна со стороны ООН, призваны заставить КНДР отказаться от ядерных и ракетных разработок и предусматривают запрет на поставку нефти Северу.
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