21.02 09:21 MIGnews.com

Российские саперы завершили разминирование Алеппо

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Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо, сообщил "Первый канал"."В Алеппо устроили торжественные проводы российским саперам, которые разминировали кварталы города и теперь возвращаются на родину", – говорится в сообщении на сайте "Первого телеканала".По данным телеканала, дальнейшую работу по разминированию Алеппо продолжат сирийские саперы, которым оставили современное оборудование.16 февраля на встрече в Москве со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов для разминирования и передал им соответствующее оборудование.Российские саперы приступили к разминированию восточных кварталов Алеппо в начале декабря 2016 года.