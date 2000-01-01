Российские саперы завершили разминирование Алеппо

Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо, сообщил "Первый канал".
"В Алеппо устроили торжественные проводы российским саперам, которые разминировали кварталы города и теперь возвращаются на родину", – говорится в сообщении на сайте "Первого телеканала".
По данным телеканала, дальнейшую работу по разминированию Алеппо продолжат сирийские саперы, которым оставили современное оборудование.
16 февраля на встрече в Москве со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов для разминирования и передал им соответствующее оборудование.
Российские саперы приступили к разминированию восточных кварталов Алеппо в начале декабря 2016 года.