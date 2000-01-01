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Официальный сайт Минобороны РФ 21.02 09:21   MIGnews.com

Российские саперы завершили разминирование Алеппо

Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо, сообщил "Первый канал".

"В Алеппо устроили торжественные проводы российским саперам, которые разминировали кварталы города и теперь возвращаются на родину", – говорится в сообщении на сайте "Первого телеканала".

По данным телеканала, дальнейшую работу по разминированию Алеппо продолжат сирийские саперы, которым оставили современное оборудование.

16 февраля на встрече в Москве со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российский центр по разминированию подготовил первую группу сирийских саперов для разминирования и передал им соответствующее оборудование.

Российские саперы приступили к разминированию восточных кварталов Алеппо в начале декабря 2016 года.
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