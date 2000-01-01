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F-35 Адир `засветился` над Димоной 21.01 06:58   MIGnews.com

F-35 Адир "засветился" над Димоной

Израильский суперистребитель-невидимка F-35 Адир включил транспондер и был замечен сайтом мониторинга полетов гражданской авиации FlightRadar24.

Самолет летел на высоте более девяти тысяч метров над ядерным реактором в Димоне. Именно там был включен транспондер - и самолет стал видимым гражданским радарам.

Необычное событие произошло 20 января в 12:00 и продолжалось около 20 минут. Информация об этом разрешена к публикации военной цензурой.

Истребитель передавал чрезвычайное сообщение - “потеря связи”. Во время полетов самолеты могут передавать три типа сообщений - 7500 - угон, 7600 - потеря связи и 7700 - чрезвычайная ситуация.

Истребитель был показан на сайтах мониторинга самолетов гражданской авиации потому, что пилот включил не закодированный транспондер. Речь идет о чрезвычайном событии - израильские военные самолеты никогда не пользуются не закодированными средствами связи. Исключением был инцидент в  июле 2018 года, когда истребитель F-35 также “засветился” на FlightRadar24 во время полета с базы на юге страны вдоль ливанского побережья в направлении Сирии.

Тогда эксперты говорили о том, что, возможно, речь идет о намеренном раскрытии военной тайны - с тем, чтобы показать Хизбалле и Асаду готовность действовать против террористов на ливанской и сирийской территориях.

Пресс-представитель ЦАХАЛа заявил: “Во время рутинной учебной операции на юге страны  в районе тренировочной зоны были обнаружены неполадки в работе транспондера. С целью установления связи с другим самолётом, участвовавшим в упражнении, пилот активировал систему распознавания самолета, с тем, чтобы другой самолет мог его распознать без контакта с пилотом”.

ЦАХАЛ также сообщил о то, что транспондер “работает в соответствии с решениями, принимаемыми пилотом и речь не идет об из ряда вон выходящем событии”.


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