20.12 13:33 MIGnews.com
Наступление Сирии и РФ в Идлибе: более 60 жертв
Сирийская арабская армия начала вторую фазу своего наступления на Идлиб вечером 19 декабря. Главной целью является город Маараф аль-Нуман.
Под руководством 25-й бригадой сил специальных миссий ("Силы Тигра") сирийская армия начала штурм оборонительных сил повстанцев джихадистов, начались жестокие бои.
Повстанцы ранее заявляли, что бригадой "Силы Тигра" на самом деле командует не режим Башара Асада, а Россия, пишет ArabNews
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Авиация Асада и России нанесли удары по населенным пунктам в Идлибе. Сообщается о 60-ти жертвах.
О наступлении Асада и союзников на Маараф аль-Нуман сообщает в своем Twitter и немецкий журналист Джулиан Репке.
"В Идлибе террор России против невинных мирных жителей продолжался всю ночь и продолжается сейчас", - пишет он 20 декабря.
Силы Асада захватили несколько поселений.
В последние дни Сирийская арабская армия наращивала свои силы по южной и юго-восточной осям Идлиб, сообщая о нескольких танков, прибывающих на помощь будущему наступлению.
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