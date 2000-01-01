20.11 06:52 MIGnews.com

Израиль нанес удары по десяткам сирийских и иранских целей

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Минувшей ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли масштабный удар по десяткам сирийских и иранских военных целей на территории Сирии.Пресс-служба ЦАХАЛа заявила: “В ответ на ракетный обстрел совершенный иранскими силами с сирийской территории, истребители ВВС ЦАХАЛа поразили десятки целей иранских Сил Аль-Кудс и вооруженных сил Сирии. Удары нанесены по ракетам “земля-воздух”, штаб-квартирам, складам вооружения и военным базам”.Специфически, удары были нанесены по базам и штабам Силь Аль-Кудс в пригородах Дамаска. Сирийские ПВО открыли огонь по израильским самолетам. В ответ были уничтожены несколько батарей сирийских противовоздушных сил.